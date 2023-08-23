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Будущих чиновников в России будет отбирать рекрутинговая платформа с ИИ-технологиями

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры создает рекрутинговую платформу, которая будет отбирать будущих чиновников с помощью ИИ-технологий. Эксперимент с использованием «Государственных кадров» начнется 1 сентября – к нему уже подключились несколько госведомств.

Будущих чиновников в России будет отбирать рекрутинговая платформа с ИИ-технологиями

Правительство с 1 сентября начнет проведение эксперимента с использованием «Государственных кадров». Это создаваемая Минцифры рекрутинговая платформа, снабженная ИИ-технологиями, пишут «Ведомости».

Предполагается, что платформа поможет в автоматизации отбора сотрудников, их мотивации и оценке, а также противодействии коррупции. Также «Госкадры» позволят отследить потребности в кадровом обеспечении российского государственного аппарата.

На первом этапе в эксперименте будут участвовать Минцифры, Минфин, Минтруд, Минэк и все подведомственные им организации. Завершение эксперимента планируется 1 ноября 2024 года.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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