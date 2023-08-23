Минцифры создает рекрутинговую платформу, которая будет отбирать будущих чиновников с помощью ИИ-технологий. Эксперимент с использованием «Государственных кадров» начнется 1 сентября – к нему уже подключились несколько госведомств.

Будущих чиновников в России будет отбирать рекрутинговая платформа с ИИ-технологиями