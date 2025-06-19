На ПМЭФ было подписано соглашение между «Сбером», «СберМобайлом» и челябинским «Заводом роботов» о совместной разработке программно-аппаратного комплекса для управления промышленными роботами на базе low-code-платформы SberMobile AIoT . Об этом Русбейс рассказала пресс-служба «СберМобайла».

«СберМобайл» и «Завод роботов» создадут AI-решение для промышленности, а «АвтоВАЗ» получит телеком-услуги

https://rb.ru/news/ai-reshenie-dlya-promyshlennosti/

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