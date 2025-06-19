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«СберМобайл» и «Завод роботов» создадут AI-решение для промышленности, а «АвтоВАЗ» получит телеком-услуги

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

На ПМЭФ было подписано соглашение между «Сбером», «СберМобайлом» и челябинским «Заводом роботов» о совместной разработке программно-аппаратного комплекса для управления промышленными роботами на базе low-code-платформы SberMobile AIoT . Об этом Русбейс рассказала пресс-служба «СберМобайла».

«СберМобайл» и «Завод роботов» создадут AI-решение для промышленности, а «АвтоВАЗ» получит телеком-услуги
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Новый комплекс позволит предприятиям ускорить внедрение роботов в производство. «Завод роботов» предоставит технические и функциональные требования, а «СберМобайл» займется реализацией, включая мониторинг состояния оборудования, прогнозирование поломок и контроль безопасности персонала с помощью компьютерного зрения.

В этот же день «АавтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телематические услуги для новых моделей LADA. Виртуальный оператор обеспечит подключение системы LADA Connect, дающей владельцам доступ к онлайн-навигации, стриминговым сервисам и удалёеному управлению автомобилем. Первые модели с поддержкой сервиса появятся до конца 2025 года.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM

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