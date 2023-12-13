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В американском штате в избирательную кампанию взяли ИИ-волонтера

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В США в избирательную кампанию взяли ИИ-волонтера. Робот звонит избирателям и агитирует голосовать за конкретного кандидата. Кроме того, он вежливо отвечает на задаваемые людьми вопросы – с каждым собеседником волонтер общается индивидуально.

В американском штате в избирательную кампанию взяли ИИ-волонтера

Ряды избирательной кампании за кандидата в Конгресс США от демократической партии пополнил ИИ-волонтер Эшли. Робот агитирует голосовать за кандидата и отвечает на вопросы избирателей, пишет Reuters.

Эшли использует аналогичные ChatGPT технологии искусственного интеллекта. Она способна поддерживать разговор сразу с несколькими избирателями одновременно, причем беседа ведется индивидуально с каждым человеком. Для персонализации разговора робот использует данные из карточки избирателя.

Робот может разговаривать на 20 языках, его речь похожа на человеческую. Однако разработчики намеренно внесли в голос Эшли искажения, чтобы беседа с ней не вводила людей в заблуждение и они не воспринимали ее как живого человека.

Фото на обложке: Pixels Hunter / Shutterstock

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