В России до 2025 года создадут около 3 млн рабочих мест, связанных с искусственным интеллектом

Около 3 млн новых рабочих мест, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), будет создано в России до 2025 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«По разным оценкам, есть например оценка Всемирного экономического форума, в областях, связанных с искусственным интеллектом, до 2025 года в мире будет создано 95 млн рабочих мест. По нашим оценкам, в России на IT придется около 3 млн рабочих мест», — передает ТАСС слова Орешкина.

Орешкин отметил, что ИИ будет внедряться по мере того, как экономика будет проходить через процесс цифровой трансформации. По его словам, Россия является одним из лидеров по развитию ИИ.

«В отдельных отраслях мы вообще находимся на передовых позициях по внедрению — например, в тех же финансах. Важно эти передовые позиции сохранять и ускорять темпы внедрения в практическую плоскость искусственного интеллекта. У нас все для этого есть. У нас есть технологические компании со своими инновациями, у нас есть кадры, у нас есть научная школа, и надо работать чтобы по каждому из этих направлений усиливать движение вперед», — заявил помощник президента.

В октябре 2021 года крупнейшие российские компании подписали кодекс этики искусственного интеллекта. Кодекс устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться компаниям в своей деятельности в сфере ИИ.

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