Аналитики «Авито Работы» назвали сферы, где больше всего используется ИИ

В России активнее всего сервисы на базе искусственного интеллекта используют работники IT-отрасли (58%) и представители банковской сферы (53%). Для большей части россиян понятие ИИ пока еще ново и его суть не до конца понятна, выяснили аналитики «Авито Работы». С результатами исследования ознакомился RB.RU.
ИИ в работе также используют 50% сотрудников онлайн-торговли, 49% работающих в области искусства и развлечений, столько же и в бьюти-сфере.
Возможностями искусственного интеллекта в целом используют 41% россиян при решении рабочих вопросов. Еще 40% респондентов стремятся к освоению технологии и последующей модернизации трудовых процессов.
37% граждан отметили, что искусственный интеллект смог полностью достичь поставленной перед ним цели, а еще 60% заявили, что задачи, к которым привлекали ИИ, были решены частично.
Фото на обложке: hxdbzxy /
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