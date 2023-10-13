В России активнее всего сервисы на базе искусственного интеллекта используют работники IT-отрасли (58%) и представители банковской сферы (53%). Для большей части россиян понятие ИИ пока еще ново и его суть не до конца понятна, выяснили аналитики «Авито Работы». С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Аналитики «Авито Работы» назвали сферы, где больше всего используется ИИ