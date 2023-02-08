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В России зарегистрировали первую AI-технологию в области стоматологи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России зарегистрировали первую созданную на основе искусственного интеллекта технологию в области стоматологии. Она создает 3D-модель, с помощью которой врач выявляет патологии и признаки проведенного лечения.

В России зарегистрировали первую AI-технологию в области стоматологи

Технологию Dentomo зарегистрировал резидент «Сколково» – компания «НМФ ФДЛАБ». В пресс-службе «Сколково» рассказали, что разработка повышает точность диагностики до 95%.

В основе технологии лежат алгоритмы анализа обработки изображений для интерпретации конусно-лучевой томографии. Врач получает более точную трехмерную информацию о зубочелюстной системе человека по сравнению со стандартными компьютерными и рентген томограммами, отметили в «Сколково».

«На данный момент Dentomo – первая в своем роде разработка, зарегистрированная в России. Технология очень востребована профильными специалистами и позволит значительно усовершенствовать диагностику в стоматологии», – отметил медицинский директор «НМФ ФДЛАБ» Александр Обрубов.

Пока Dentomo определяет пять заболеваний (кариес, истирание, не удаленный корень, ретинированный зуб, дистопию) и десять признаков проведенного лечения, в том числе установку пломб и коронок, имплантов, брекетов, виниров. Специалисты ведут работу по расширению списка возможностей.

Разработчики отметили, что Dentomo можно применять во всех направлениях стоматологии. Использование технологии позволяет исключить так называемый человеческий фактор в диагностике, а также помогает врачу в составлении индивидуальных планов лечения.

Фото на обложке: Jonathan Borba / Unsplash

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