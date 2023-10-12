32% россиян потенциально готовы доверить свою жизнь ИИ

Более 67% россиян доверяют ИИ-помощникам, но считают, что советы нейросетей нужно проверять. При этом 32% граждан готовы доверить свою жизнь решению искусственного интеллекта в зависимости от ситуации. Это следует из исследования Grechka Media и A2 Research, с результатами ознакомился RB.RU.

Говоря о причинах доверия технологии, почти 29% респондентов отметили, что она непредвзята и не преследует личного интереса, другая часть опрошенных уверена, что ИИ может стать хорошим способом проверить решение человека, не допускает ошибок, которые делают люди.

Аналитики также узнали, что 23,8% россиян больше любит общаться с ИИ, чем с людьми, 76,2% не разделяют такого мнения. Среди тех, кто предпочтет общение с нейросетью, много технооптимистов, людей, которые считают искусственный интеллект хорошим другом, а также люди, которые верят в тактичность и отсутствие неудобных вопросов от нейросети.

Исследование проводили среди 1300 респондентов в 17 регионах России.

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