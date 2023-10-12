32% россиян потенциально готовы доверить свою жизнь ИИ

Более 67% россиян доверяют ИИ-помощникам, но считают, что советы нейросетей нужно проверять. При этом 32% граждан готовы доверить свою жизнь решению искусственного интеллекта в зависимости от ситуации. Это следует из исследования Grechka Media и A2 Research, с результатами ознакомился RB.RU.
Говоря о причинах доверия технологии, почти 29% респондентов отметили, что она непредвзята и не преследует личного интереса, другая часть опрошенных уверена, что ИИ может стать хорошим способом проверить решение человека, не допускает ошибок, которые делают люди.
Аналитики также узнали, что 23,8% россиян больше любит общаться с ИИ, чем с людьми, 76,2% не разделяют такого мнения. Среди тех, кто предпочтет общение с нейросетью, много технооптимистов, людей, которые считают искусственный интеллект хорошим другом, а также люди, которые верят в тактичность и отсутствие неудобных вопросов от нейросети.
Исследование проводили среди 1300 респондентов в 17 регионах России.
Фото на обложке: Mike_shots /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «ChatGPT, ты уволен!» Или как ИИ меняет сферу BI прямо сейчас
- 2 ИИ все еще не принес прибыли технологическим гигантам
- 3 Как с помощью машинного зрения наладить продажи в офлайн-точках? Наш опыт
- 4 «Яндекс» открыл набор в школу AI-тренеров для гуманитариев
- 5 Промт-инженер: как освоить искусство общения с нейросетями
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2023
12 октября 2023
15 октября 2023