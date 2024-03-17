Google выкупил домен AI.com для своей нейросети

Корпорация Google зарегистрировала новый адрес для своего чат-бота Gemini. Теперь попасть на сайт инструмента можно с помощью короткого домена AI.com.
Как отмечает издание 9to5google, обратившее внимание на изменения, ранее домен ai.com перенаправлял на xAI Илона Маска, а до этого — на сайт ChatGPT.
Адрес зарегистрирован в Squarespace Domains и оплачен до 2023 года. В контактах указана электронная почта [email protected], очевидно указывающая на владельца домена.
Ранее для доступа к Google Gemini необходимо было вводить gemini.google.com. Теперь для перехода к чат-боту достаточно потратить пару секунд на ввод адреса, состоящего из четырех шести символов.
В прошлом месяце стало известно, что Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей. За это социальная сеть будет получать $60 млн ежегодно.
Фото: Poetra.RH / Shutterstock
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