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AIHub расскажет, как AI-компании привлечь ценных специалистов

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 апреля состоится онлайн-встреча для фаундеров и топ-менеджеров AI-компаний, на которой обсудят эффективность вложений в развитие собственных сотрудников и насколько результативно нанимать уже готовых соискателей с нужными компетенциями. 

AIHub расскажет, как AI-компании привлечь ценных специалистов
Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Спикеры:

  • Александр Корольков, СТO CherryLabs;
  • Николай Манолов, Founder & CTO XOR;
  • Евгения Дворская, Founder CEO Lampa.AI;
  • Вера Соломатина, Human Resource Director Sap.Italia;
  • Валентин Преображенский, Founder Latoken.

На встрече обсудят кейсы спикеров, также они ответят на вопросы слушателей.

Участие бесплатное. Регистрация — на сайте

Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

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