28 апреля состоится онлайн-встреча для фаундеров и топ-менеджеров AI-компаний, на которой обсудят эффективность вложений в развитие собственных сотрудников и насколько результативно нанимать уже готовых соискателей с нужными компетенциями.

AIHub расскажет, как AI-компании привлечь ценных специалистов