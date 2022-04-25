AIHub расскажет, как AI-компании привлечь ценных специалистов

28 апреля состоится онлайн-встреча для фаундеров и топ-менеджеров AI-компаний, на которой обсудят эффективность вложений в развитие собственных сотрудников и насколько результативно нанимать уже готовых соискателей с нужными компетенциями.
Спикеры:
- Александр Корольков, СТO CherryLabs;
- Николай Манолов, Founder & CTO XOR;
- Евгения Дворская, Founder CEO Lampa.AI;
- Вера Соломатина, Human Resource Director Sap.Italia;
- Валентин Преображенский, Founder Latoken.
На встрече обсудят кейсы спикеров, также они ответят на вопросы слушателей.
Участие бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: SeventyFour /
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