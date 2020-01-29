Российские операторы начнут продавать сим-карты в самолетах

Об этом сообщает «Коммерсатъ» со ссылкой на макет журнала SkyShop. В Tele2 подтвердили Rusbase эту инициативу.

Tele2 и работающие на его сетях операторы «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и Lycamobile с 1 февраля 2020 года начнут продавать сим-карты в самолетах.

Сим-карты будут продаваться на рейсах «Аэрофлота», «России», «Якутии», Utair, «Авроры», «Руслайна» и Royal Flight. Tele2 предложит пассажирам на борту два тарифа — за 500 и 1500 рублей в месяц. В первый входит 40 Гб интернет-трафика, во второй — 50 Гб.

Продавать сим-карты будут бортпроводники, а регистрировать их покупатели должны будут самостоятельно через приложение ID.Abonent. Для этого нужно через камеру телефона отсканировать штрих-код на сим-карте, паспорт и свое лицо.

В «Тинькофф Мобайле» отметили, что ориентирутся на аудиторию туристов и предпринимателей. В Tele2 ожидают, что предложение заинтересует тех путешественников, кому нужны большие пакеты интернета и другие роуминговые опции. В «Сбермобайле» назвали своей целевой аудиторией всех пассажиров на борту.

В октябре 2019 года продавать сим-карты на борту тех же авиакомпаний стал опреатор Easy4, работающий на сети Tele2. Также продажу сим-карт в воздухе и поездах раньше уже тестировал «Билайн», но компания пришла к выводу, что спрос на сим-карты в транспорте «носит очень нишевый характер».

В «Мегафоне» отметили, что рассматривают разные возможности расширения продаж, в том числе через авиакомпании. МТС заявили, что довольны теми каналами продаж, которые уже есть у компании.

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