Airbnb сократит четверть сотрудников из-за пандемии коронавируса

Сервис аренды жилья Airbnb сократит 1900 человек — это 25% рабочей силы компании. Об этом в письме сотрудникам компании сообщил генеральный директор Airbnb Брайан Чески.

Кроме того, компания снизит инвестиции в неосновные операции. В частности, Airbnb сократит инвестиции в сегмент аренды отелей и люксового жилья.

Решение связано с влиянием последствий пандемии коронавируса на туристический бизнес. Как отметил Чески, выручка компании по итогам года составит меньше половины от прошлогоднего показателя. В 2019 году Airbnb заработала $4,8 млрд.

Ранее компания получила $2 млрд на развитие от инвестиционных фондов. Половину выделили фонды Silver Lake и Sixth Street Partners в обмен на акции Airbnb и под долговые обязательства.

Чески отметил, что привлечение инвестиций было необходимым шагом, но компания должна принять новые меры.

«Мы не знаем, когда восстановится туристическая отрасль и какой она будет. Бизнес Airbnb восстановится полностью, но последствия не пройдут бесследно. Нам нужны фундаментальные изменения в работе компании. Они требуют сократить штат и сильнее сконцентрироваться на бизнес-модели», — добавил генеральный директор Airbnb.

Компания будет выплачивать сотрудникам зарплату в течение 14 недель. Работники из США дополнительно получат по одной оплачиваемой неделе за каждый год работы в Airbnb.

Как Airbnb хочет помочь сотрудникам, попавшим под сокращение:

запустить сайт для поиска работы;

консультировать по развитию карьеры;

разрешить сотрудникам оставить у себя ноутбуки Apple.

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