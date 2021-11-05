Прибыль Airbnb выросла почти в три раза по сравнению с прошлым годом

Прибыль сервиса онлайн-бронирования жилья Airbnb выросла в третьем квартале 2021 года почти в три раза за год. Финансовые показатели компании оказались рекордными за все время ее существования.
Прибыль сервиса Airbnb в третьем квартале этого года выросла на 280% по сравнению с тем же периодом в том же году, сообщает CNBC. Она составила $834 млн.
Выручка увеличилась до $2,2 млрд — сразу на 67% больше, чем год назад.
Компания сообщила о примерно 80 млн бронирований, совершенных пользователями сервиса в третьем квартале 2021. Это на 29% больше, чем год назад, когда по туристическому бизнесу сильно ударила пандемия Covid-19.
Хотя пандемия еще продолжается, и люди ограничены в перемещениях как по миру, так и внутри своих стран, представители Airbnb утверждают, что по итогам третьего квартала этого года компания получила рекордные выручку и прибыль за все время своей работы.
В четвертом квартале ожидается сезонный спад числа бронирований, поэтому Airbnb рассчитывает на выручку около $1,4 млрд.
После объявления этой информации, стоимость акций компании выросла на 3%.
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Фото: AlesiaKan/Shutterstock
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