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Airbus создаст спутник для оценки изменения климата на Земле

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Британское подразделение авиаконцерна Airbus выиграло контракт Европейского космического агентства (ESA) на создание и запуск спутника, который поможет изучить изменение климата на Земле. Сумма контракта составляет €16 млн. Об этом сообщает Британское космическое агентство, также участвующее в проекте.

Airbus создаст спутник для оценки изменения климата на Земле
«Airbus проведет технико-экономическое обоснование и предварительную разработку системы, определив концепцию ее внедрения, а также сосредоточится на подготовке критически важных технологий перед выполнением миссии в 2023 году», — говорится в сообщении ESA.

Отмечается, что после запуска миссии будет создана система наблюдений за климатом и калибровки данных с других спутников для повышения достоверности прогнозов изменения климата.

Проект под названием Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial and Helio Studies (TRUTHS) направлен на измерение солнечной радиации, приходящей на Землю и отражаемой от земной поверхности и атмосферы. Эти показатели с учетом анализа метеорологических данных, в том числе с других спутников, должны дать более точное представление о том, как меняется климат.

Для реализации поставленной задачи спутник будет оснащен специальными приборами: криогенным радиометром солнечного излучения и гиперспектральными сенсорами.

«Проверка данных об изменении климата на Земле лежит в основе этой захватывающей миссии, которая окажет огромное влияние на будущие исследования. Она обеспечит золотой стандарт калибровки данных для наблюдения Земли из космоса — своего рода "лабораторию стандартов в космосе"», — сказал управляющий директор Airbus Defense and Space в Великобритании Ричард Франклин.

Он добавил, что благодаря проекту международное научное сообщество сможет сопоставлять свои измерения и данные для сотавления более точных прогнозов.

Фото: ESA

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