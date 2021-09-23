Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Airbus презентовала новый летающий электромобиль CityBus NextGen

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Авиастроительная компания Airbus представила беспилотный летающий электромобиль CityBus NextGen. Его можно использовать и как такси, и как личный транспорт.

Airbus презентовала новый летающий электромобиль CityBus NextGen

Модель оснастили пропеллерами с электроприводом, фиксированным крыльями и V-образным хвостом, сообщил Business Insider.

CityBus NextGen может перевозить до четырех пассажиров с нулевым уровнем выбросом и дальностью полёта 80 километров при крейсерской скорости 120 км/ч.

Первые испытания электромобиля запланированы на 2023 год.

Впервые электромобиль представили два года назад. Тогда конструкция была больше похожа на дрон с восемью пропеллерами для вертикального взлета и посадки.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Airbus

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Porsche создаст в России сеть сверхбыстрых «зарядок» для электрокаров
  2. 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  3. 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
  4. 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
  5. 5 Смена стратегии: чтобы не прогореть на франшизе, переключитесь на «продуктовый» подход
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

24 сентября 2021

MIXX Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма