Airbus презентовала новый летающий электромобиль CityBus NextGen

Авиастроительная компания Airbus представила беспилотный летающий электромобиль CityBus NextGen. Его можно использовать и как такси, и как личный транспорт.
Модель оснастили пропеллерами с электроприводом, фиксированным крыльями и V-образным хвостом, сообщил Business Insider.
CityBus NextGen может перевозить до четырех пассажиров с нулевым уровнем выбросом и дальностью полёта 80 километров при крейсерской скорости 120 км/ч.
Первые испытания электромобиля запланированы на 2023 год.
Впервые электромобиль представили два года назад. Тогда конструкция была больше похожа на дрон с восемью пропеллерами для вертикального взлета и посадки.
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Фото: Airbus
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