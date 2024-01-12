Российские авиакомпании перевезли в 2023 году на 10% больше пассажиров

Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн человек, что на 2 млн больше ожидаемого резльтата. По сравнению с 2022 годом, когда авиаперевозчики оказали услуги 95,2 млн человек, рост составил более 10%. Такие данные приводит глава Минтранса Виталий Савельев.

«По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн пассажиров, что на 2 млн пассажиров превышает запланированный показатель», — сообщил министр, его цитирует РИА Новости.

В ноябре глава Росавиации Дмитрий Ядров озвучил ожидания по числу перевезенных пассажиров в районе 103 млн человек. Таким образом, планка превышена на 2 млн человек.

Как отмечал Ядров, активно развивается в том числе международная авиация. В конце ноября год к году рост по этому направлению составлял 30%. По словам Ядрова, отечественные авиаперевозчики осуществляют полеты в 37 государств. Совершают такие рейсы 18 авиакомпаний.

В марте правительство выделило около 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. В 2022 году зарубежные производители самолетов Airbus и Boeing прекратили поставки запчастей и предоставление услуг по техническому обслуживанию российских самолетов.

С февраля 2022 гражданские рейсы не принимают 11 аэропортов в приграничных регионах. Воздушные гавани закрыты в Ростове-на-Дону, Симферополе, Курске, Липецке, Брянске, Белгороде, Воронеже, Элисте, Анапе, Геленджике и Краснодаре. В конце 2023 года появились сообщения о возможном возобновлении работы краснодарского аэропорта.

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