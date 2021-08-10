«Шереметьево» ищет «голос аэропорта» ко дню рождения гавани

Аэропорт «Шереметьево» в рамках проекта «Приятного полета!» ищет кандидата для озвучивания праздничных и официальных объявлений во всех терминалах.
Кандидат должен обладать поставленным голосом, владеть навыками диктора на высоком уровне и иметь хорошее произношение на английском языке. Главной задачей соискателя станет запись праздничных и официальных объявлений, которые будут звучать в терминалах до конца августа во время празднования дня рождения «Шереметьево», сообщили в пресс-службе «VK Работа».
В пресс-службе отметили, что соискатель получит возможность на несколько дней стать «голосом авиагавани», ему также проведут экскурсию по аэропорту и подарят памятные сувениры.
Откликнуться на вакансию можно на сайте проекта «Приятного полета!» и сервисе VK Работа.
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Фото: Zotov Dmitrii / Shutterstock
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