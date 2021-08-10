«Шереметьево» ищет «голос аэропорта» ко дню рождения гавани

Аэропорт «Шереметьево» в рамках проекта «Приятного полета!» ищет кандидата для озвучивания праздничных и официальных объявлений во всех терминалах.

Кандидат должен обладать поставленным голосом, владеть навыками диктора на высоком уровне и иметь хорошее произношение на английском языке. Главной задачей соискателя станет запись праздничных и официальных объявлений, которые будут звучать в терминалах до конца августа во время празднования дня рождения «Шереметьево», сообщили в пресс-службе «VK Работа».

Соискателю в резюме в разделе «Обо мне» необходимо добавить, почему голос конкретного соискателя должен звучать в терминалах«Шереметьево», а также указать ссылку на аудиозапись со своей версией поздравления аэропорта с днем рождения.