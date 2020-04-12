Директор по развитию Sberbank Blockchain Lab и медицинский блогер запустили medtech-стартап
Директор по развитию Sberbank Blockchain Lab Сергей Шаяхметов вместе с врачом, телеведущей и блогером Ксенией Бутовой запустили medtech-стартап Aivarix. Об этом Шаяхметов рассказал Rusbase.
Aivarix использует технологии машинного обучения. Стартап обучает нейросети распознавать варикозное расширение вен по фото. По словам Шаяхметова, точность распознавания во время тестов составила 95%. Объем тестовой выборки — около 200 фотографий. Стартап постоянно расширяет выборку и обучает нейросети на новом материале.
Как работает сервис:
- человек загружает фотографию. Требования к фото: его надо сделать стоя, при хорошем освещении и на светлом ровном фоне;
- Aivarix определяет наличие варикоза. Технология распознает варикоз первой и второй степени;
- пользователь получает результат и рекомендации для дальнейших действий — например, надо ли сходить к врачу.
Шаяхметов рассказал Rusbase, что основатели вложили в проект $50 тысяч собственных средств. Сейчас стартап участвует в акселераторе Сбербанка.
Проект планирует интегрироваться с медицинскими сервисами и приложениями. Среди партнеров Aivarix — сеть клиник «Инвитро», сервисы Ondoc и DocDoc. В дальнейшем стартап рассчитывает выйти на рынки США и Европы.
Фото: metamorworks / Shutterstock
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