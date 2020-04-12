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Директор по развитию Sberbank Blockchain Lab и медицинский блогер запустили medtech-стартап

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Директор по развитию Sberbank Blockchain Lab Сергей Шаяхметов вместе с врачом, телеведущей и блогером Ксенией Бутовой запустили medtech-стартап Aivarix. Об этом Шаяхметов рассказал Rusbase.

Директор по развитию Sberbank Blockchain Lab и медицинский блогер запустили medtech-стартап

Aivarix использует технологии машинного обучения. Стартап обучает нейросети распознавать варикозное расширение вен по фото. По словам Шаяхметова, точность распознавания во время тестов составила 95%. Объем тестовой выборки — около 200 фотографий. Стартап постоянно расширяет выборку и обучает нейросети на новом материале. 

Как работает сервис: 

  • человек загружает фотографию. Требования к фото: его надо сделать стоя, при хорошем освещении и на светлом ровном фоне;
  • Aivarix определяет наличие варикоза. Технология распознает варикоз первой и второй степени;
  • пользователь получает результат и рекомендации для  дальнейших действий — например, надо ли сходить к врачу. 

Aivarix

Шаяхметов рассказал Rusbase, что основатели вложили в проект $50 тысяч собственных средств. Сейчас стартап участвует в акселераторе Сбербанка. 

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Проект планирует интегрироваться с медицинскими сервисами и приложениями. Среди партнеров Aivarix — сеть клиник «Инвитро», сервисы Ondoc и DocDoc. В дальнейшем стартап рассчитывает выйти на рынки США и Европы.

Фото: metamorworks / Shutterstock

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