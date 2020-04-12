Директор по развитию Sberbank Blockchain Lab и медицинский блогер запустили medtech-стартап

Директор по развитию Sberbank Blockchain Lab Сергей Шаяхметов вместе с врачом, телеведущей и блогером Ксенией Бутовой запустили medtech-стартап Aivarix . Об этом Шаяхметов рассказал Rusbase.

Aivarix использует технологии машинного обучения. Стартап обучает нейросети распознавать варикозное расширение вен по фото. По словам Шаяхметова, точность распознавания во время тестов составила 95%. Объем тестовой выборки — около 200 фотографий. Стартап постоянно расширяет выборку и обучает нейросети на новом материале.

Как работает сервис:

человек загружает фотографию. Требования к фото: его надо сделать стоя, при хорошем освещении и на светлом ровном фоне;

Aivarix определяет наличие варикоза. Технология распознает варикоз первой и второй степени;

пользователь получает результат и рекомендации для дальнейших действий — например, надо ли сходить к врачу.

Шаяхметов рассказал Rusbase, что основатели вложили в проект $50 тысяч собственных средств. Сейчас стартап участвует в акселераторе Сбербанка.

Проект планирует интегрироваться с медицинскими сервисами и приложениями. Среди партнеров Aivarix — сеть клиник «Инвитро», сервисы Ondoc и DocDoc. В дальнейшем стартап рассчитывает выйти на рынки США и Европы.

Фото: metamorworks / Shutterstock