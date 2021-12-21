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Александр Айвазов вслед за Владимиром Кириенко покинул «Ростелеком»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ростелеком» лишился еще одного вице-президента. Вслед за Владимиром Кириенко, который перешел в VK на должность генерального директора, «Ростелеком» покинул Александр Айвазов — он занимал в компании должность вице-президента по развитию бизнеса.

Александр Айвазов вслед за Владимиром Кириенко покинул «Ростелеком»

Об увольнении из «Ростелекома» Александр Айвазов написал на своей странице в Facebook.

Александр Айвазов был в «Ростелекоме» вице-президентом по развитию бизнеса. 5 лет, который Айвазов проработал в «Ростелекоме», он назвал «драйвовыми», а развитие бизнеса, которое он курировал в компании, «увлекательным и плодоносным».

Скриншот со страницы Александа Айвазова в Facebook

«Заработано много иксов в карму, десятки иксов на инвестиции для компании и наших партнеров, построена мощная, боеспособная команда с серьезной репутацией на рынке», – написал Айвазов.

Александр Айвазов

Александр Айвазов покинул «Ростелеком» вслед за бывшим первым вице-президентом компании Владимиром Кириенко – он в декабре перешел в VK на должность генерального директора. Айвазов отметил, что также перешел на работу в VK, но не уточнил, на какую именно должность. Он подчеркнул, что «все проверенные успехом и масштабом подходы и концепции будут реализовываться в VK». 

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Фото: rucitylands.wordpress

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