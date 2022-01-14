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«Айтеко» получила контракт на 1,2 млрд рублей на поддержку системы «Проход и питание» в Москве

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

IT-компания «Айтеко» получила контракт от департамента информационных технологий Москвы на 1,2 млрд рублей на поддержку школьной информационной системы «Проход и питание» в течение двух лет.

«Айтеко» получила контракт на 1,2 млрд рублей на поддержку системы «Проход и питание» в Москве

В рамках контракта компания должна обеспечить бесперебойную работу системы в ходе оказания госуслуг по проходу в образовательные учреждения, предоставлению бесплатного и платного питания по электронным картам.

Срок оказания услуг в 4270 зданиях московских школ — два года.

По данным ЕГРЮЛ, выручка российского юрлица АО «Ай-теко» в 2020 году составила 13 млрд рублей, чистая прибыль — 130,1 млн рублей. За время работы предприятие заключило контракты в рамках госзакупок на 94 млрд рублей. По собственным данным группы, ее оборот в 2020 году превысил 32 млрд рублей.

Конечными бенефициарами «Айтеко» являются Алексей Ремизов и ранее принадлежавший Борису Журо «Ай-Теко Инвест». В настоящее время в ЕГРЮЛ собственник этой структуры не указан.

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Фото на обложке: Unsplash

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