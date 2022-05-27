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Ак Барс Банк запустил льготную ипотеку по ставке от 4,2% для сотрудников IT-компаний

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Ак Барс Банк начал прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, предлагая одну из наиболее выгодных на рынке ставок — 4,5%. Для сотрудников компаний-зарплатных клиентов ставка составит от 4,2%.

Ак Барс Банк запустил льготную ипотеку по ставке от 4,2% для сотрудников IT-компаний

Максимальный размер кредита в регионах РФ с численностью менее одного миллиона человек — до 9 млн рублей. В регионах с численностью более одного миллиона человек — до 18 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — от 15%, возможно использование материнского капитала. 

IT-ипотека распространяется на покупку жилья в строящихся и готовых многоквартирных домах, домах блокированной застройки, строительство дома и покупку земельного участка.

Взять ипотеку с поддержкой могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно со средним уровнем ежемесячной зарплаты от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для регионов-миллионников и от 100 тыс. — в остальных регионах.

Для получения льготной ипотеки специалист должен быть сотрудником аккредитованной IT-компании.

Условия по ипотеке могут измениться, если работник уволился и в течение трех месяцев не устроился в другую аккредитованную IT-компанию.

Период действия программы — до 31 декабря 2024 года. Подача заявок доступна на сайте и в офисах банка.

Фото на обложке: unsplash

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