Сделать «Лучше»: как Ак Барс Банк переосмыслил формат банковского отделения

Изменения ведут к позитивным переменам. И это касается крупных компаний так же, как и каждого отдельного человека. В 2020 Ак Барс Банк представил новое позиционирование компании — «Живите лучше». Одна из целей стратегии — стать ближе, удобней и понятней. Появление офиса нового формата «Лучше» — следующий шаг.

Ак Барс Банк доказывает, что ожидание можно превратить в удовольствие. В новом офисе клиент может выпить кофе, посмотреть на себя в фирменном мерче в виртуальной примерочной, провести время в игровой зоне с видеоприставкой, встретиться с деловыми партнерами в зале для мероприятий и даже посетить лекцию или мастер-класс. Банк меняется и предлагает своим клиентам новую жизнь каждый день.

Юлия Строганова

Мы хотим, чтобы в наших офисах было лучше — получать услуги, общаться, получать впечатления. Это уже не просто, банк, а пространство, куда хочется приходить снова и снова Юлия Строганова, директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка

Агент 007

Мы часто говорим: «Лучше там, где нас нет». Где-то в будущем или в другой стране, в вымышленном мире кинофильма или книги. Но на другом уровне можно работать прямо сейчас, если использовать актуальные технологии и эмпатию.

«Лучше» — пример того, каким офис может быть, если делать его, обращаясь к человеку, а не отворачиваясь от него. Так, скорость работы обеспечивает собственная система Ак Барс Банка по распознаванию клиентов по биометрическим данным — Face2. Алгоритм позволяет быстро определить личность человека. Это шаг в будущее, где не будет бумажных документов и пластиковых банковских карт. Ещё один пример — доступ в депозитарий, который можно получить по рисунку вен ладони. Здесь можно ощутить себя настоящим агентом 007.

Майкл Ракман

Офис «Лучше» — часть большого проекта по трансформации стратегии банка с акцентом на ключевых ценностях банка — клиентоцентричности, цифровизации, создания системы сервисных решений Майкл Ракмaн, основатель и президент международной консалтинговой компании Senteo, реализовавшей проект

Сделать паузу

Но даже Джеймсу Бонду нужно отдыхать. В офисе «Лучше» можно сделать паузу и перестать ощущать себя «исключительно серьезным» человеком. Ак Барс Банк ценит время клиентов, но готов превратить любое ожидание в приключение. В виртуальной примерочной можно посмотреть на себя в фирменном мерче и купить понравившееся. Захочется обязательно, если к вам относятся с большим вниманием.

Ещё в офисе есть игровая зона с приставкой PlayStation 5, которая понравится не только взрослым, но и детям, и даже постамат KazanExpress, где можно забрать товары, заказанные на маркетплейсе. А в кофейне клиенту предложат заказать напитки и поесть. Про электронную очередь и возможность оплатить свой заказ через биометрию даже упоминать не стоит — без этого уже не обойтись. Банк будущего перестает быть просто учреждением, которое предоставляет финансовые услуги: современный человек хочет большего, современная компания готова это дать.

Алексей Акимов

Сейчас мы пилотируем технологии, процессы, формат общения в офисе «Лучше». Решение о масштабировании будет принято по итогам пилота. Вместе с Senteo мы рассматриваем разные варианты новых офисов, чтобы нашим клиентам было удобно решать любые задачи в комфортной атмосфере Алексей Акимов, заместитель председателя правления Ак Барс Банка

Сила сообщества

Офис «Лучше» показывает как пространство банка может становиться универсальным. Так, в зале для мероприятий будут проводить открытые мастер-классы и лекции на экономические темы, а также встречи клуба предпринимателей Ак Барс Лабс, в котором уже состоят более 300 участников. Будущее за сообществами и общением, несмотря на ограничения, которые накладывает новый мир в рамках пандемии.

Офис «Лучше» должны задать новый стандарт обслуживания, который предполагает, что банк — это не место для скуки и долгого ожидания, а современное пространство для обычных людей (и супергероев). И в Ак Барс Банке каждый будет чувствовать себя хорошо.