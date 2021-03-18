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EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 60 млн рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Образовательная платформа для женщин «Академия перемен» закрыла раунд инвестиций на 60 млн рублей. Инвесторами стали венчурный фонд AdFirst.Vc, управляющие партнеры компании Kokoc Group, корпоративный венчурный фонд ГК Quantum A, а также партнер DLA Piper Лео Баталов, сообщил RB.ru представитель проекта.

EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 60 млн рублей

Полученные средства компания планирует направить на усиление своих позиций на рынке lifestyle-образования и femtech.

«Академия перемен» — это персонализированный образовательный сервис для женщин по актуальным lifestyle-темам: питания, косметологии, стиля, макияжа, психологии и других. По собственным данным, на текущий момент стартап запустил 18 бесплатных вебинаров и 9 платных онлайн-курсов. В общей сложности их прошли более 500 тысяч женщин.

Стартап использует количественные и качественные методы анализа поведения пользователей. Изучается история покупок и посещений вебинаров. Затем система сегментирует базу всех учениц и предлагает им персонализированный контент.

«"Академия Перемен" выросла из блога razborki_v_mode, благодаря которому мы поняли, что у российских женщин есть много незакрытых потребностей в сферах, касающихся их образа жизни. Мы хотим работать с этими потребностями и делать женщин счастливыми», — отметил сооснователь стартапа Виталий Крылов.

Стоимость каждого курса формируется в зависимости от его длительности и  формата. В некоторых из них предусмотрено непосредственное взаимодействие участниц и куратора, разбор и проверка домашних заданий. Минимальная цена за трехнедельный марафон составляет 2 900 рублей, максимальная цена за двухмесячный курс — 14 990 рублей.

Академия Перемен была основана в 2020 году экс-гендиректором Gett в России, основателем рекрутинговой компании PapaJobs Виталием Крыловым. По данным ЕГРЮЛ, он владеет 35% компанbи. Еще 35% принадлежит бывшему инвестбанкиру из «Райффайзенбанка» Павлу Папину. У создательниц блога «Разборки в моде» Анастасии Ерасовой и Натальи Крыловой по 15% стартапа.

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Фото: Unsplash

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