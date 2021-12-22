Академия XP презентовала модульную образовательную программу по Dota2 и CS:GO

Академия киберспорта XP провела онлайн-презентацию, в рамках которой рассказала о собственной модульной образовательной программе по наиболее популярным компьютерным дисциплинам: шутерам и стратегиям.
Обучение в академии разделено на четыре основные ступени. Учебный материал структурирован так, что студенты могут освоить игру с нуля всего за девять месяцев. За это время будущий киберспортсмен поймет основные механики, тактики и стратегии на базовом уровне. К концу обучения студенты познакомятся с турнирной частью киберспортивных дисциплин, а также смогут принять участие в кубке академии.
Особое внимание в академии уделено командному взаимодействию. Тренеры XP владеют целым рядом практик и групповых упражнений для сплочения команды и формирования командного духа. Все это поможет киберспортсменам эффективно взаимодействовать не только в рамках учебной группы, но и в любой команде.
На протяжении всего курса студенты будут проходить оценку оперативной памяти, стрессоустойчивости, концентрации внимания, показателей интеллекта и выносливости для создания его психопрофиля.
Также академия будет следить и за физическим состоянием учеников, поэтому в каждом занятии предусмотрено время для проведения динамических перерывов. Специально для этого разработали комплекс упражнений на профилактику застойных явлений в тех частях тела, которые подвержены наибольшей нагрузке во время занятий.
Поскольку программа направлена на выработку навыков самотренировки, по истечению курса игроки продолжат совершенствовать свои навыки по особой программе и под менторством педагогов академии.
Чтобы поступить в академию XP, абитуриентам необходимо пройти ряд вступительных тестов. Это сделано для того, чтобы оценить уровень игрока и определить его в соответствующую учебную группу.
Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: Friends Stock /
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