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Более, чем на 18%: акции GameStop снова начали расти

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Ценные бумаги продавца видеоигр GameStop снова начали расти после снижения в ходе семи сессий подряд. Перед этим акции ритейлера потеряли около 11% на фоне поиска нового генерального директора.

Более, чем на 18%: акции GameStop снова начали расти

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