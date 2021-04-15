Более, чем на 18%: акции GameStop снова начали расти

Акции GameStop выросли в цене на 18,1% в ходе торгов в среду, 14 апреля, после падения семь торговых сессий подряд, сообщает Reuters. К закрытию сессии бумаги GameStop торговались на уровне на уровне $166,45 за акцию: это самый большой рост с 25 марта.

Ценные бумаги GameStop относятся к так называемым «мемным» акциям (stonk): они популярны среди пользователей Reddit. Некоторые из них связывают рост с заявлением компании о выплате долга в $216 млн.

В минувший понедельник акции GameStop потеряли около 11% своей стоимости ($138,75 за бумагу) после того, как агентство Reuters сообщило в конце сессии, что компания ищет нового исполнительного директора для замены Джорджа Шермана. Замена CEO, согласно источникам Reuters, связана с трансформацией GameStop из сети по продаже видеоигр в онлайн-продавца и площадку для геймеров.

Всего же акции GameStop выросли с начала 2021 года почти на 4000%: это результат работы трейдеров с Reddit. Рыночная стоимость GameStop выросла с $1,4 млрд 11 января до $33,7 млрд на пике 28 января. На момент закрытия торгов 12 апреля рыночная стоимость компании составляла около $10 млрд.

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Фото: ericbvd / Depositphotos.