Более, чем на 18%: акции GameStop снова начали расти

Андрей Шляховский
Ценные бумаги продавца видеоигр GameStop снова начали расти после снижения в ходе семи сессий подряд. Перед этим акции ритейлера потеряли около 11% на фоне поиска нового генерального директора.
Более, чем на 18%: акции GameStop снова начали растиАндрей Шляховский
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