Акции конкурента Tesla в США взлетели на 29% после новости о многомиллиардных инвестициях Volkswagen

Акции конкурента Tesla в США взлетели на 29% после новости о многомиллиардных инвестициях Volkswagen. Автоконцерн планирует вложить в Rivian до $5 млрд и создать совместное предприятие. Rivian вышла на биржу в 2021 году, компания до сих пор работает в убыток.

Котировки производителя электромобилей Rivian на бирже Nasdaq взлетели в цене после новости о том, что Volkswagen инвестирует в компанию несколько миллиардов долларов США. О росте стоимости акций Rivian свидетельствуют данные торговой площадки.

По актуальным на момент публикации данным, акции Rivian растут в цене на 29%. На пике котировки поднимались на 50%, но рост в течение торговой сессии стабилизировался.

Volkswagen 26 июня объявила об инвестициях в Rivian в размере $5 млрд. $1 млрд уже инвестирован, остальные средства Rivian получит в 2025 и 2026 годах равными долями. Кроме того, Volkswagen и Rivian создадут совместное предприятие для разработки программного обеспечения для электромобилей.

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