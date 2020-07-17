Составлен топ-10 городов России, жители которых активно инвестируют

Авторы исследования проанализировали данные более 5 млн российских пользователей ресурса за последние два года и пришли к выводу, что между инвестиционной активностью городов и уровнем дохода населения нет прямой взаимосвязи. Аналитики считают, что это связано с ростом активности банков, продвигающих свои инвестиционные услуги, и снижением процентной ставки на вклады. Также влияет повышение уровня финансовой грамотности россиян.

В топ-10 российских городов, которые больше других интересуются инвестициями, вошли:

Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Нижний Новгород, Самара.

Исследование портала показало, что российские регионы предпочитают инвестировать в западные компании, в то время как инвесторы Москвы и Санкт-Петербурга интересуются, прежде всего, отечественными корпорациями. Однако акции Сбербанка и «Газпрома» в лидерах у всех городов из списка. Из зарубежных самой популярной компанией стала Apple. Также регионы интересуются Amazon, Disney, Tesla и Boeing.

Большой интерес российских регионов вызывает американская сланцевая нефть, отмечают аналитики. Так, например, инвесторы Челябинска интересуются акциями компании Chesapeake Energy Corporation, а нижегородцы — Enterprise Products.

Другой тенденцией, выявленной представителями Investing.com, стал интерес к местному бизнесу и компаниям. Например, инвесторы Краснодара интересуются акциями продуктовой сети «Магнит», которая была основана в этом регионе. В топ-10 акций, популярных у жителей Новосибирска, попала Coca-Cola, так как один из заводов компании находится на территории города. В Казани инвесторы следят за химической компанией «Казаньоргсинтез», а в Челябинске — за Челябинским кузнечно-прессовым заводом.

«Кроме того, прослеживается взаимосвязь между направлениями, развитыми в регионе, и интересом инвесторов к той или иной отрасли, например, жители Нижнего Новгорода (где расположено много различных технологических компаний, в том числе офис Intel), интересуются акциями IT-компаний», — рассказала Анастасия Кошелева, главный редактор Investing.com Россия.

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