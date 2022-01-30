Акции Spotify рухнули из-за удаленных песен

Акции Spotify резко потеряли в цене после того, как канадские музыканты Нил Янг и Джонни Митчелл потребовали удалить с сервиса свои композиции.

Певцы были возмущены тем, что Spotify в конце года выпустили подкаст комика Джо Рогана с участием врача Роберта Мэлоуна, который ставил под сомнение ценность вакцинации. Об этом сообщает The Business Insider.

Медик утверждал, что американцы «загипнотизированы» ношением масок и прививками. И музыканты сочли это недопустимой дезинформацией о COVID-19. В знак протеста против распространения этой информации они и решили расстаться с сервисом.

На неделе Нил Янг потребовал, чтобы Spotify отозвал его музыку. Его примеру последовала и Джонни Митчелл. В итоге сервис потерял не только 6 млн прослушиваний музыки Янга в месяц, но и $4 млрд рыночной стоимости акций уже к выходным.

С момента удаления треков Янга акции упали на 6%. Всего за неделю к 28 января в сравнении с предыдущей пятницей – на 12%.

Текущая стоимость акций – $173,95. Динамику цен можно посмотреть на портале Trading View.

Обеспокоенность тем, что музыкальный сервис распространяет недостоверную информацию о COVID-19, ранее выражали и ученые. Представители науки написали открытое письмо о том, что подскаст комикка содержит много «ложных и социально вредных утверждений».

Всего с января 2022 года акции Spotify упали на 25%.

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Фото на обложке: Сергей Безбородов / Pexels