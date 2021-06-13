Акционер Toshiba потребовал отставки председателя совета директоров

Второй по величине акционер Toshiba потребовал, чтобы председатель совета директоров и еще три директора ушли в отставку после того, как расследование показало, что компания могла вступить в сговор с правительством Японии с целью оказания давления на иностранных инвесторов.

Письмо, которое приводит в своем сообщении агентство Reuters, было отправлено компанией 3D Investment Partners, владеющей 7,2% акций Toshiba.

Это, вероятно, приведет к усилению контроля над управлением в Toshiba, полагают в издании.

Как отмечается, помимо 3D Investment Partners, в число этих акционеров входят инвесторы-активисты и благотворительный фонд Гарвардского университета. Как отмечается, в воскресенье компания провела экстренное собрание для обсуждения переназначения кандидатов.

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