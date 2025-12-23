Инвесторы поддержали продажу Electronic Arts за $55 млрд

Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за $55 млрд, сообщает Bloomberg. Сделка предусматривает выкуп акций по $210 за бумагу и перевод одного из крупнейшего производителя игр в частную собственность. Соглашение возглавил Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Инвесторы выкупят 100% акций EA

Electronic Arts договорилась о продаже компании объединению инвесторов: Государственному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), американской частной фирме Silver Lake и инвестиционной компании Джареда Кушнера — Affinity Partners. О продаже компании EA объявила ещё в сентябре этого года.

По условиям соглашения инвесторы выкупят 100% акций EA. После закрытия сделки акции EA перестанут торговаться на бирже, а компания станет частной, сохранив штаб-квартиру в Калифорнии и текущего генерального директора Эндрю Уилсона.

Продажа EA поможет сконцентрироваться на создании качественных игр

Участие в сделке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии вписывается в стратегию страны по снижению зависимости экономики от нефтяных доходов. Фонд активно инвестирует в интерактивные развлечения, спорт и медиа, расширяя присутствие в технологическом секторе.

Сделка поспособствует созданию качественных игр. Bloomberg отмечает, что переход EA в частную собственность позволит разработчикам сосредоточиться на создании хороших продуктов без давления со стороны государственных инвесторов.

Выпуск новых игр не даёт нужного уровня доходов

В октябре Electronic Arts сообщала, что за второй квартал заработала $1,8 млрд — это на 13% меньше, чем в такой же период годом ранее. Компания связала снижение с тем, что игра College Football 25*Симулятор студенческого футбола, выпущенная в 2024 году, показала высокие результаты только в год релиза. При этом ряд ключевых проектов показал рост: так, Madden NFL 26*Видеоигра в жанре американского футбола и EA SPORTS FC 26*Футбольный симуляторувеличили продажи, а Apex Legends вернулась к росту после спада.

Тогда компания сообщила, что её операционный денежный поток составил $130 млн за квартал и $1,872 млрд за 12 месяцев. Electronic Arts также продолжала выкуп собственных акций: за квартал компания направила на это $375 млн, а за год — $2,5 млрд.

Контекст

Electronic Arts (EA) из Калифорнии известна как производитель игр для консолей, ПК и мобильных устройств. Среди наиболее популярных игр от EA: The Sims, Battlefield, Dragon Age, Plants vs. Zombies, Need for Speed и другие.

Продажа компании станет одним из крупнейших событий на игровом рынке за последние годы. Electronic Arts функционирует более 40 лет, в компании работают около 14500 сотрудников. EA входит в число ключевых игроков мировой индустрии видеоигр.