Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании: производителя игр для консолей и смартфонов оценили в $55 млрд
Инвесторы поддержали продажу Electronic Arts за $55 млрд
Инвесторы выкупят 100% акций EA
Electronic Arts договорилась о продаже компании объединению инвесторов: Государственному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), американской частной фирме Silver Lake и инвестиционной компании Джареда Кушнера — Affinity Partners. О продаже компании EA объявила ещё в сентябре этого года.
По условиям соглашения инвесторы выкупят 100% акций EA. После закрытия сделки акции EA перестанут торговаться на бирже, а компания станет частной, сохранив штаб-квартиру в Калифорнии и текущего генерального директора Эндрю Уилсона.
Продажа EA поможет сконцентрироваться на создании качественных игр
Участие в сделке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии вписывается в стратегию страны по снижению зависимости экономики от нефтяных доходов. Фонд активно инвестирует в интерактивные развлечения, спорт и медиа, расширяя присутствие в технологическом секторе.
Сделка поспособствует созданию качественных игр. Bloomberg отмечает, что переход EA в частную собственность позволит разработчикам сосредоточиться на создании хороших продуктов без давления со стороны государственных инвесторов.
Выпуск новых игр не даёт нужного уровня доходов
В октябре Electronic Arts сообщала, что за второй квартал заработала $1,8 млрд — это на 13% меньше, чем в такой же период годом ранее. Компания связала снижение с тем, что игра , выпущенная в 2024 году, показала высокие результаты только в год релиза. При этом ряд ключевых проектов показал рост: так, и увеличили продажи, а Apex Legends вернулась к росту после спада.
Тогда компания сообщила, что её операционный денежный поток составил $130 млн за квартал и $1,872 млрд за 12 месяцев. Electronic Arts также продолжала выкуп собственных акций: за квартал компания направила на это $375 млн, а за год — $2,5 млрд.
Контекст
Electronic Arts (EA) из Калифорнии известна как производитель игр для консолей, ПК и мобильных устройств. Среди наиболее популярных игр от EA: The Sims, Battlefield, Dragon Age, Plants vs. Zombies, Need for Speed и другие.
Продажа компании станет одним из крупнейших событий на игровом рынке за последние годы. Electronic Arts функционирует более 40 лет, в компании работают около 14500 сотрудников. EA входит в число ключевых игроков мировой индустрии видеоигр.
