Утверждены дивиденды «Т-Технологий» за I полугодие 2025-го

«Т-Технологии» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 35 рублей на акцию. Несмотря на дивидендную доходность 1,1%, акции «Т-Технологий» остаются привлекательными для инвесторов — всё благодаря высокому росту прибыли и выручки. Эксперты считают, что компания продолжит демонстрировать сильные результаты и в будущем, а дивидендные выплаты могут увеличиться уже в 2026 году.

Дивидендная политика — стабильный рост

«Т-Технологии» традиционно направляют на дивиденды до 30% чистой прибыли за год. С учётом этого в первом квартале 2025 года дивиденды составили 33 рубля на акцию, а за второй квартал банк увеличил прибыль почти в два раза по сравнению с 2024 годом — до 46,7 млрд рублей. Выручка банка также выросла на 83%, что подкрепляется значительными темпами роста клиентской базы и маржи.

Дивидендная доходность остаётся на уровне 1,1%, что сравнительно мало по сравнению с другими крупными российскими компаниями. Однако, как отмечает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», акциями «Т-Технологий» интересуются не только дивидендные инвесторы.

«Преимуществом “Т-Технологий” является хороший фундаментальный профиль, в частности, быстрые темпы роста финпоказателей и высокая рентабельность капитала», — подчёркивает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Для долгосрочных инвесторов это не столь важный показатель, поскольку основная привлекательность акций «Т-Технологий» заключается в сильных финансовых результатах и стабильном росте прибыли.

Рост прибыли и выручки

Виктор Саяпин, старший менеджер консалтинговой компании Neo, отметил: рост процентных доходов и прибыли у «Т-Технологий» в значительной степени связан с устойчивым расширением клиентской базы и ростом объемов кредитования. По словам эксперта, этот фактор носит системный характер и обеспечивает долгосрочный рост бизнеса.

«Важным преимуществом компании остаётся структура фондирования: значительная часть пассивов формируется за счёт текущих счетов и карточных остатков, менее чувствительных к колебаниям ключевой ставки», — отметил старший менеджер практики сопровождения сделок компании Neo Виктор Саяпин.

По словам аналитика Игоря Додонова из ФГ «Финам», большое позитивное влияние на динамику выручки и прибыли «Т-Технологий» оказывает присоединение Росбанка в прошлом году.

«Из-за эффекта базы темпы роста финпоказателей Группы в ближайшие кварталы несколько замедлятся, однако, вероятно, останутся самыми высокими среди ведущих отечественных банков», — подчёркивает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Никита Бредихин, ведущий аналитик Go Invest, подчеркнул, что для «Т-Технологий» высокая ключевая ставка является на самом деле плюсом. При высоких ставках процентные маржи по кредитам остаются высокими, так как спрос на кредиты растёт, а стоимость фондирования, наоборот, снижается.

Прогнозы на будущее

Никита Бредихин также объясняет, что дивиденды компании не оказывают значительного влияния на цену акций, а на котировки больше влияют темпы роста прибыли и динамика клиентской базы.

«”Т-Технологии” показали хорошую устойчивость в период высокой ключевой ставки и, даже несмотря на рост стоимости риска, компания смогла увеличить выручку и прибыль, при высокой рентабельности собственного капитала ROE на уровне 26%», — подчёркивает Никита Бредихин, ведущий аналитик Go Invest.

Что касается дивидендов, аналитики считают, что текущие выплаты на уровне 30% от чистой прибыли могут увеличиться в ближайшие годы, если темпы роста бизнеса продолжатся. Снижение ключевой ставки и рост спроса на кредиты могут ещё больше стимулировать финансовые показатели банка, что в свою очередь будет поддерживать рост дивидендных выплат.

Перспективы для «Т-Технологий»

Снижение ключевой ставки и продолжение роста клиентской базы создадут предпосылки для дальнейшего повышения прибыльности и рыночной стоимости банка. На текущий момент акции компании торгуются с дисконтом к среднеисторическим мультипликаторам, что открывает возможность для их переоценки в 12–18 месяцев. В ближайшем будущем можно ожидать больший рост дивидендных выплат и стабильное увеличение прибыли.

Таким образом, «Т-Технологии» остаются привлекательными не только для дивидендных акционеров, но и для тех инвесторов, которые ориентированы на долгосрочные вложения в растущий и эффективный бизнес.







Фото: Georgijevic / Getty Images