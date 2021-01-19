The Guardian: Создан аккумулятор для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой

Израильский стартап StoreDot создал новую литий-ионную батарею для электромобилей. Аккумулятор способен полностью зарядиться за 5 минут. Об этом сообщает The Guardian.

Батареи производятся в заводских условиях компанией Eve Energy в Китае.

Вместе с тем, отмечается, что для использования новых аккумуляторов потребуется новая инфраструктура — зарядные устройства большей мощности, чем те, которые используются сегодня.

Если нужные для зарядки условия будут созданы, то к 2025 году StoreDot намерен произвести подобный аккумулятор, рассчитанный на 100 миль заряда, пишет The Guardian.

«Пятиминутная зарядка литий-ионного аккумулятора ранее считалась невозможной. Но мы уже выпустили инженерные образцы с линии массового производства. Таким образом, это осуществимо и коммерчески доступно», — сообщил гендиректор StoreDot Дорон Майерсдорф.

Он также добавил, что созданная батарея позволит владельцам электрокаров зарядить свой автомобиль так же быстро, как заправить обычную машину бензином или дизелем.

По данным The Guardian, аккумулятор StoreDot заменяет традиционный для литий-ионных батарей графит полупроводниковыми наночастицами.

Обычно графит используется как электрод, в который ионы лития заталкиваются для накопления заряда. Но, когда они быстро заряжаются, ионы накапливаются и могут превратиться в металл, что приведет к замыканию батареи. В наночастицы ионы могут переходить быстрее и легче, пишет издание.

Майерсдорф также отметил, что стоимость аккумуляторов будет такой же, как у существующих литий-ионных батарей.

Ранее StoreDot представила аккумуляторы со «сверхбыстрой зарядкой» для телефонов, дронов и скутеров. В стартап вкладывались Daimler, BP, Samsung и TDK. На сегодняшний день компания привлекла $130 млн и в 2020 году была названа Bloomberg новым финансовым пионером в своей отрасли.

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