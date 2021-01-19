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The Guardian: Создан аккумулятор для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Израильский стартап StoreDot создал новую литий-ионную батарею для электромобилей. Аккумулятор способен полностью зарядиться за 5 минут. Об этом сообщает The Guardian.

The Guardian: Создан аккумулятор для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой

Батареи производятся в заводских условиях компанией Eve Energy в Китае.

Вместе с тем, отмечается, что для использования новых аккумуляторов потребуется новая инфраструктура — зарядные устройства большей мощности, чем те, которые используются сегодня.

Если нужные для зарядки условия будут созданы, то к 2025 году StoreDot намерен произвести подобный аккумулятор, рассчитанный на 100 миль заряда, пишет The Guardian.

«Пятиминутная зарядка литий-ионного аккумулятора ранее считалась невозможной. Но мы уже выпустили инженерные образцы с линии массового производства. Таким образом, это осуществимо и коммерчески доступно», — сообщил гендиректор StoreDot Дорон Майерсдорф.

Он также добавил, что созданная батарея позволит владельцам электрокаров зарядить свой автомобиль так же быстро, как заправить обычную машину бензином или дизелем. 

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По данным The Guardian, аккумулятор StoreDot заменяет традиционный для литий-ионных батарей графит полупроводниковыми наночастицами.

Обычно графит используется как электрод, в который ионы лития заталкиваются для накопления заряда. Но, когда они быстро заряжаются, ионы накапливаются и могут превратиться в металл, что приведет к замыканию батареи. В наночастицы ионы могут переходить быстрее и легче, пишет издание.

Майерсдорф также отметил, что стоимость аккумуляторов будет такой же, как у существующих литий-ионных батарей.

Ранее StoreDot представила аккумуляторы со «сверхбыстрой зарядкой» для телефонов, дронов и скутеров. В стартап вкладывались Daimler, BP, Samsung и TDK. На сегодняшний день компания привлекла $130 млн и в 2020 году была названа Bloomberg новым финансовым пионером в своей отрасли.

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock

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