АКОРТ предложила ввести маркировку на одежду

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила правительству расширить список товаров легкой промышленности, которые подлежат маркировке. Организация объяснила это тем, что продавцы сейчас вынуждены продавать одновременно и маркированные, и немаркированные вещи, что усложняет работу и приводит к издержкам.

Речь идет о рубашках, предметах одежды из искусственного меха, одежде из фетра, пальто, куртках, плащах, блузках, спортивных и лыжных костюмах, комбинезонах, жакетах, пиджаках, свитерах и кардиганах, шалях, шарфах, галстуках и шейных платках, уточняется в документе, пишет ТАСС.

В ассоциации подчеркнули, что продавцы вынуждены организовывать реализацию маркированных и немаркированных товаров одновременно, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам. Потребители же не могут визуально определить, относятся товары к перечню маркируемых или нет, в связи с чем они могут оформить обращение о нарушении, тогда как фактически нарушения нет.

В Минпромторг сообщили, что подобное предложение уже рассматривалось на совещаниях ведомства с представителями отрасли и они «были концептуально поддержаны большинством участников».

«Вместе с тем однозначная позиция представителей отрасли о возможных сроках введения обязательной маркировки средствами идентификации в отношении новых позиций продукции легкой промышленности не сформирована»,— отметил представитель ведомства.

Сейчас Минпромторг дополнительно прорабатывает вопрос «со всеми заинтересованными отраслями».

В России маркируют продукцию в нескольких отраслях. В системе каждый продукт получает код с данными о товаре, который наносится на упаковку или этикетку. 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

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