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В «Акселераторе ФРИИ» рассказали, кто вошел в 20 набор

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В 20 набор «Акселератора ФРИИ» вошли 18 компаний из 6 городов России. Стартапы примут участие в двух программах: Go Global и «Мастерская старта продаж». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ФРИИ.

В «Акселераторе ФРИИ» рассказали, кто вошел в 20 набор

Так, в 20 набор вошли проекты из Москвы, Новосибирска, Краснодара, Смоленска, Нижнего Новгорода и Саратова.

Программа Go Global очная, про запуск продаж IT-продукта за рубежом. Включает образовательную часть и индивидуальную работу с командой. Региональные центры поддержки экспорта софинансируют участие большинства стартапов в этой программе.

«Мастерская старта продаж» помогает запустить первые продажи за 2,5 месяца. Программа очная. Команды проверяют спрос, находят первых клиентов, определяются с направлением развития бизнеса. Стартапы проходят программу за свой счет. 

В программе Go Global принимают участие:

  • CosmoApp — онлайн-сервис, помогающий подбирать косметику с учетом особенностей кожи. 
  • Soundeon — маркетплейс, где фанаты могут купить права на доходы с произведений артистов.
  • «Платформа строительных сервисов» — единое информационное пространство ввода, оценки и контроля данных о ходе строительства для застройщиков, подрядчиков, инвесторов и контролеров.
  • «Аксиома» — платформа для упрощения регулярных платежей для физических и юридических лиц. 
  • Workface — cервис для создания b2b интернет-магазина. 
  • Sliza — автоматизация продаж в соцсетях с помощью товарных витрин и создания заказов из комментариев.
  • «Аллока» — платформа коллтрекинга. Отслеживает, какая реклама приносит звонки клиентов и приводит к сделкам.
  • Digitalk — система для разработки, использования и аналитики сценариев телефонных разговоров в CRM-системах. 
  • Arkid digital — сервис для создания и управления корпоративными спортивными командами. 
  • CNV Analytics — сбор и анализ внутренних данных о компании для управления собственным бизнесом. 
  • Оператор в области медицинского туризма — сервис для лечения иностранных пациентов в России. 
  • «Скородум» — сеть центров развития интеллектуальных и творческих способностей у детей. 
  • Solution — онлайн-сервис по заказу бытовых услуг для владельцев жилой недвижимости за рубежом. 
  • VR-ОБЖ — VR-платформа для обучения школьников действиям в опасных ситуациях в условиях, приближенных к реальным.  

Программу «Мастерская старта продаж» проходят:

  • «ГидЭдвайзер» — онлайн-сервис бронирования экскурсий и услуг активного отдыха. 
  • MyGenetics — разработка и проведением ДНК-тестов. По результатам тестирования составляется персональный отчет с рекомендациями по образу жизни, питанию и спорту. 
  • «АТМ.Меркурий» — софт для работы с электронными ветеринарными сертификатами во ФГИС «Меркурий». 
  • e-Champs (Москва) —  сервис для организации соревнований и календарь спортивных мероприятий. 
Фото: dotshock / Shutterstock.com

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