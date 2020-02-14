В 20 набор «Акселератора ФРИИ» вошли 18 компаний из 6 городов России. Стартапы примут участие в двух программах: Go Global и «Мастерская старта продаж». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ФРИИ.

В «Акселераторе ФРИИ» рассказали, кто вошел в 20 набор