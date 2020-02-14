В «Акселераторе ФРИИ» рассказали, кто вошел в 20 набор
В 20 набор «Акселератора ФРИИ» вошли 18 компаний из 6 городов России. Стартапы примут участие в двух программах: Go Global и «Мастерская старта продаж». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ФРИИ.
Так, в 20 набор вошли проекты из Москвы, Новосибирска, Краснодара, Смоленска, Нижнего Новгорода и Саратова.
Программа Go Global очная, про запуск продаж IT-продукта за рубежом. Включает образовательную часть и индивидуальную работу с командой. Региональные центры поддержки экспорта софинансируют участие большинства стартапов в этой программе.
«Мастерская старта продаж» помогает запустить первые продажи за 2,5 месяца. Программа очная. Команды проверяют спрос, находят первых клиентов, определяются с направлением развития бизнеса. Стартапы проходят программу за свой счет.
В программе Go Global принимают участие:
- CosmoApp — онлайн-сервис, помогающий подбирать косметику с учетом особенностей кожи.
- Soundeon — маркетплейс, где фанаты могут купить права на доходы с произведений артистов.
- «Платформа строительных сервисов» — единое информационное пространство ввода, оценки и контроля данных о ходе строительства для застройщиков, подрядчиков, инвесторов и контролеров.
- «Аксиома» — платформа для упрощения регулярных платежей для физических и юридических лиц.
- Workface — cервис для создания b2b интернет-магазина.
- Sliza — автоматизация продаж в соцсетях с помощью товарных витрин и создания заказов из комментариев.
- «Аллока» — платформа коллтрекинга. Отслеживает, какая реклама приносит звонки клиентов и приводит к сделкам.
- Digitalk — система для разработки, использования и аналитики сценариев телефонных разговоров в CRM-системах.
- Arkid digital — сервис для создания и управления корпоративными спортивными командами.
- CNV Analytics — сбор и анализ внутренних данных о компании для управления собственным бизнесом.
- Оператор в области медицинского туризма — сервис для лечения иностранных пациентов в России.
- «Скородум» — сеть центров развития интеллектуальных и творческих способностей у детей.
- Solution — онлайн-сервис по заказу бытовых услуг для владельцев жилой недвижимости за рубежом.
- VR-ОБЖ — VR-платформа для обучения школьников действиям в опасных ситуациях в условиях, приближенных к реальным.
Программу «Мастерская старта продаж» проходят:
- «ГидЭдвайзер» — онлайн-сервис бронирования экскурсий и услуг активного отдыха.
- MyGenetics — разработка и проведением ДНК-тестов. По результатам тестирования составляется персональный отчет с рекомендациями по образу жизни, питанию и спорту.
- «АТМ.Меркурий» — софт для работы с электронными ветеринарными сертификатами во ФГИС «Меркурий».
- e-Champs (Москва) — сервис для организации соревнований и календарь спортивных мероприятий.
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