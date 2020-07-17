Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ обновил акселерационную программу

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запускает обновленную акселерационую программу для стартапов. Участники пообщаются с инвесторами, представителями крупных корпораций и фондов, опытными предпринимателями и экспертами. Все встречи и лекции пройдут онлайн.

Программа длится 14 недель. Участники могут опробовать программу, чтобы понять, подойдет ли она для развития их стартапа. Заявки принимаются от проектов на стадии pre-seed, с готовым прототипом или минимально жизнеспособным продуктом.

Стартапы, прошедшие в акселератор, получат консультации с предпринимателями и экспертами, возможность бесплатно пользоваться сервисами для бизнеса, а также пройдут образовательную программу.

По данным организаторов, выпускники акселератора привлекли уже 1,5 млрд рублей.

Мы пересмотрели программу и сделали ее более сфокусированной на индивидуальной работе с каждой командой по вопросу привлечения инвестиций. Наша цель — сделать так, чтобы 70% команд привлекли инвестиции в течение полугода с начала программы. Михаил Эрман, директор Бизнес-инкубатора ВШЭ

Узнать подробности можно на сайте акселератора.

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