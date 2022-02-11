Открыт прием заявок в акселератор Impact Innovators

Impact Innovators — это программа, которая поможет перспективным проектам, нацеленным на решение проблем общества и окружающей среды, масштабироваться, найти новых клиентов, наладить партнерства и привлечь инвестиции. Подать заявку на участие могут социально-ориентированные стартапы до 20 февраля.
Акселератор Impact Innovators работает с проектами по направлениям:
- здравоохранение, развитие медицины и обеспечение здорового образа жизни;
- развитие социальной инфраструктуры;
- зеленые технологии, экология и сохранение природных ресурсов;
- культура и наследие;
- образование и расширение экономических возможностей граждан.
Для прохождения в акселератор необходимо иметь готовый продукт или MVP, соответствовать заявленным направлениям, успешно пройти отбор.
Участие в программе бесплатное и позволит стартапам вывести их проекты на новый уровень. В течение шести недель команды будут сопровождать трекеры, которые являются экспертами в области развития бизнеса. Стартапы обеспечат необходимыми контактами и экспертизой, а также предоставят грантовую поддержку и возможность запустить пилотные проекты. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Организаторы Impact Innovators — частная инвестиционная компания «Интеррос», Winter Capital Advisors, инвестиционный консультант Winter Capital Partners, благотворительный фонд «Образ жизни», компания Microsoft и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.
Оператором программы выступила одна из ведущих компаний на венчурном рынке Startech.vc. Также программу поддерживают британская аудиторско-консалтинговая компания EY, общественный центр «Благосфера».
Фото на обложке: Varavin88 /
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