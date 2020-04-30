Акселератор направлен на поиск цифровых инноваций для внедрения в сфере энергетики. К участию приглашаются стартапы и разработчики с готовым к адаптации продуктом. Приём заявок продлится до 6 июля.

Фонд «Энергия без границ» при поддержке «Интер РАО» объявляет набор в акселератор для IT-стартапов