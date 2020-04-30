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Фонд «Энергия без границ» при поддержке «Интер РАО» объявляет набор в акселератор для IT-стартапов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Акселератор направлен на поиск цифровых инноваций для внедрения в сфере энергетики. К участию приглашаются стартапы и разработчики с готовым к адаптации продуктом. Приём заявок  продлится до 6 июля.

Фонд «Энергия без границ» при поддержке «Интер РАО» объявляет набор в акселератор для IT-стартапов

Цель конкурса – поиск цифровых решений в области:

  • машинного зрения; 
  • искусственного интеллекта; 
  • роботизации процессов; 
  • интернета вещей; 
  • продвинутой аналитики; 
  • виртуальной реальности.

Участники акселератора получат до 100 тыс. рублей на тестирование проекта на действующих объектах «Интер РАО» и возможность построить свой бизнес вместе с энергетическими компаниями России.

Также, некоторые проекты получат инвестиции до 10 млн рублей на адаптацию проекта под требования электроэнергетического рынка.

Программа пройдет в течение года в несколько этапов. Оставить заявку можно на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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