Фонд «Энергия без границ» при поддержке «Интер РАО» объявляет набор в акселератор для IT-стартапов
Акселератор направлен на поиск цифровых инноваций для внедрения в сфере энергетики. К участию приглашаются стартапы и разработчики с готовым к адаптации продуктом. Приём заявок продлится до 6 июля.
Цель конкурса – поиск цифровых решений в области:
- машинного зрения;
- искусственного интеллекта;
- роботизации процессов;
- интернета вещей;
- продвинутой аналитики;
- виртуальной реальности.
Участники акселератора получат до 100 тыс. рублей на тестирование проекта на действующих объектах «Интер РАО» и возможность построить свой бизнес вместе с энергетическими компаниями России.
Также, некоторые проекты получат инвестиции до 10 млн рублей на адаптацию проекта под требования электроэнергетического рынка.
Программа пройдет в течение года в несколько этапов. Оставить заявку можно на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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