Акселератор MTS AI протестирует 10 технологий генеративного ИИ

Отбор в акселератор MTS AI прошли 10 перспективных стартапов-разработчиков генеративного ИИ — от ботов, генерирующих тексты и картинки, до сервисов автоматического написания кода. Они смогут запустить пилотный проект в экосистеме МТС и претендовать на инвестиции от $100 тысяч до $10 млн.

14 декабря на конференции «Генеративный ИИ: топ-10 компаний и кейсов» топ-менеджмент МТС и MTS AI обсудят, как строится работа с инновациями, попытки внедрения решений генеративного ИИ в бизнес-процессы и планы на 2024 год с представителями компаний FESCO, АНО «Цифровая экономика», «Лента», «АльфаСтрахование», «Ростелеком», АНО «КСА» (Академия Ростеха), ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» Минпромторга России и др.

Мероприятие завершится питч-сессией стартапов-финалистов, которые представят свои проекты экспертам из корпораций.

ИИ-ассистенты, переводчики на базе ИИ и сервисы для разработчиков — технологии, которые развивают в корпоративном акселераторе MTS AI, например:

цифровой помощник как для внешних клиентов, так и для сотрудников компании, который генерирует ответ на основе корпоративных баз данных;

no-code-платформа для быстрого создания голосовых и текстовых ботов;

платформа для автоматического анализа кода и генерации архитектуры и документации для разработчиков.

«Генеративный ИИ — одно из ключевых направлений MTS AI на 2024 год. Уже сейчас у нас готовы несколько проектов, в числе которых определение объектов на видео и модерация контента», — сказал Алексей Постернак, директор по инвестициям и развитию MTS AI.

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