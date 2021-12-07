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Продолжается прием заявок в акселератор группы компаний Neti

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Группа компаний Neti приглашает стартапы, которые занимаются аутстаффингом и аутсорсингом разработчиков, а также улучшают или упрощают работу таких компаний, принять участие в акселерационной программе. Лучшим командам помогут масштабировать бизнес в России и за рубежом.

Продолжается прием заявок в акселератор группы компаний Neti

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Стартапы получат:

  • инвестиции до 5 млн рублей;
  • гранты до 500 тыс. рублей — успешным командам для проверки гипотез и масштабирования продукта;
  • запуск проектов внутри группы компаний Neti и ее клиентов;
  • поддержку по аналитике, маркетингу, продажам, технологиям от ведущих экспертов;
  • полезные знакомства с экспертами, инвесторами и многими другими.

Подробная информация и регистрация — на сайте. Подать заявку можно до 10 декабря 2021 года.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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