Продолжается прием заявок в акселератор группы компаний Neti

Группа компаний Neti приглашает стартапы, которые занимаются аутстаффингом и аутсорсингом разработчиков, а также улучшают или упрощают работу таких компаний, принять участие в акселерационной программе. Лучшим командам помогут масштабировать бизнес в России и за рубежом.
Стартапы получат:
- инвестиции до 5 млн рублей;
- гранты до 500 тыс. рублей — успешным командам для проверки гипотез и масштабирования продукта;
- запуск проектов внутри группы компаний Neti и ее клиентов;
- поддержку по аналитике, маркетингу, продажам, технологиям от ведущих экспертов;
- полезные знакомства с экспертами, инвесторами и многими другими.
Подробная информация и регистрация — на сайте. Подать заявку можно до 10 декабря 2021 года.
Фото на обложке: dotshock /
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