Группа компаний Neti приглашает стартапы, которые занимаются аутстаффингом и аутсорсингом разработчиков, а также улучшают или упрощают работу таких компаний, принять участие в акселерационной программе. Лучшим командам помогут масштабировать бизнес в России и за рубежом.

Продолжается прием заявок в акселератор группы компаний Neti