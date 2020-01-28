Участники акселератора «Нетологии-групп» покажут свои проекты

Завершается первый поток акселератора. Каждый из 15 участников во время трехминутного питча расскажет о том, чего он добился за три месяца программы. Жюри из топ-менеджеров «Нетологии-групп», инвесторов и экспертов в сфере образования оценят выступления и выберут лучшие проекты. Победители получат инвестиции от компании.



Гости смогут узнать, как выпускники развивали и масштабировали свой бизнес, а также познакомиться к экспертами по онлайн-образованию и представителями стартапов.



Demo Day пройдет в коворкинге «Точка кипения» по адресу город Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия.



Также можно подать заявку на участие во втором наборе акселератора «Нетологии-групп» до 10 февраля.

Фото на обложке: Bram Naus/Unsplash