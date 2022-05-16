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Идет прием заявок в акселератор образовательной робототехники от бизнес-инкубатора ВШЭ

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Бизнес-инкубатор ВШЭ открыл набор в акселератор образовательной робототехники. В течение 12 недель участники в онлайн- и офлайн-формате вместе с сильнейшими экспертами рынка смогут доработать свои стартапы и привлечь грантовое финансирование. Подать заявку можно до 28 мая. 

Идет прием заявок в акселератор образовательной робототехники от бизнес-инкубатора ВШЭ

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В программе акселератора: 

  • индивидуальная траектория развития;
  • глубокое изучение ЦА (CustDev);
  • расчет объема рынка;
  • PAM/ TAM/ SAM/ SOM;
  • анализ конкурентов;
  • расчет финансовой модели и вариантов развития с помощью юнит-экономики;
  • совместная с экспертами юридическая упаковка от устава и NDA до оформления прав на интеллектуальную собственность. 

Каждую неделю участников будут ждать мастер-майнд-сессии, встречи с инвесторами, лекции и консультации экспертов. Завершится программа Demo Day, где стартаперы презентуют свой проект частным инвесторам и венчурным фондам и получат обратную связь, а лучшие из них — и инвестиции. 

Каждой команде акселератор даст упаковку проекта, подбор подходящего гранта, помощь в заполнении заявок, пилотирование на базе партнеров, узнаваемость в своей нише и экономию до 2 млн рублей на развитие за счет предоставленных ресурсов. Также выпускники бизнес-инкубатора продолжат получать поддержку в привлечении инвестиций. 

Среди экспертов:

  • Нина Феодосиади, руководитель HSE Inc;
  • Светлана Александрова, product manager «Яндекс.Практикум»;
  • Даниил Ханин, трекер;
  • Иван Терехин, серийный предприниматель, инвестор, венчурный партнер Starta Ventures (NY), сооснователь стартапа BINO;
  • Людмила Булавкина, бизнес-ангел;
  • Ольга Елина, трекер ФРИИ.

Подать заявку на участие в акселераторе могут стартапы с продуктом в сфере образовательной робототехники, который находится на стадии MVP, до 28 мая. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: AlesiaKan / Shutterstock

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