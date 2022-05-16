Идет прием заявок в акселератор образовательной робототехники от бизнес-инкубатора ВШЭ

Бизнес-инкубатор ВШЭ открыл набор в акселератор образовательной робототехники. В течение 12 недель участники в онлайн- и офлайн-формате вместе с сильнейшими экспертами рынка смогут доработать свои стартапы и привлечь грантовое финансирование. Подать заявку можно до 28 мая.

В программе акселератора:

индивидуальная траектория развития;

глубокое изучение ЦА (CustDev);

расчет объема рынка;

PAM/ TAM/ SAM/ SOM;

анализ конкурентов;

расчет финансовой модели и вариантов развития с помощью юнит-экономики;

совместная с экспертами юридическая упаковка от устава и NDA до оформления прав на интеллектуальную собственность.

Каждую неделю участников будут ждать мастер-майнд-сессии, встречи с инвесторами, лекции и консультации экспертов. Завершится программа Demo Day, где стартаперы презентуют свой проект частным инвесторам и венчурным фондам и получат обратную связь, а лучшие из них — и инвестиции.

Каждой команде акселератор даст упаковку проекта, подбор подходящего гранта, помощь в заполнении заявок, пилотирование на базе партнеров, узнаваемость в своей нише и экономию до 2 млн рублей на развитие за счет предоставленных ресурсов. Также выпускники бизнес-инкубатора продолжат получать поддержку в привлечении инвестиций.

Среди экспертов:

Нина Феодосиади, руководитель HSE Inc;

Светлана Александрова, product manager «Яндекс.Практикум»;

Даниил Ханин, трекер;

Иван Терехин, серийный предприниматель, инвестор, венчурный партнер Starta Ventures (NY), сооснователь стартапа BINO;

Людмила Булавкина, бизнес-ангел;

Ольга Елина, трекер ФРИИ.

Подать заявку на участие в акселераторе могут стартапы с продуктом в сфере образовательной робототехники, который находится на стадии MVP, до 28 мая. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: AlesiaKan / Shutterstock