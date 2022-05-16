Идет прием заявок в акселератор образовательной робототехники от бизнес-инкубатора ВШЭ

Бизнес-инкубатор ВШЭ открыл набор в акселератор образовательной робототехники. В течение 12 недель участники в онлайн- и офлайн-формате вместе с сильнейшими экспертами рынка смогут доработать свои стартапы и привлечь грантовое финансирование. Подать заявку можно до 28 мая.
В программе акселератора:
- индивидуальная траектория развития;
- глубокое изучение ЦА (CustDev);
- расчет объема рынка;
- PAM/ TAM/ SAM/ SOM;
- анализ конкурентов;
- расчет финансовой модели и вариантов развития с помощью юнит-экономики;
- совместная с экспертами юридическая упаковка от устава и NDA до оформления прав на интеллектуальную собственность.
Каждую неделю участников будут ждать мастер-майнд-сессии, встречи с инвесторами, лекции и консультации экспертов. Завершится программа Demo Day, где стартаперы презентуют свой проект частным инвесторам и венчурным фондам и получат обратную связь, а лучшие из них — и инвестиции.
Каждой команде акселератор даст упаковку проекта, подбор подходящего гранта, помощь в заполнении заявок, пилотирование на базе партнеров, узнаваемость в своей нише и экономию до 2 млн рублей на развитие за счет предоставленных ресурсов. Также выпускники бизнес-инкубатора продолжат получать поддержку в привлечении инвестиций.
Среди экспертов:
- Нина Феодосиади, руководитель HSE Inc;
- Светлана Александрова, product manager «Яндекс.Практикум»;
- Даниил Ханин, трекер;
- Иван Терехин, серийный предприниматель, инвестор, венчурный партнер Starta Ventures (NY), сооснователь стартапа BINO;
- Людмила Булавкина, бизнес-ангел;
- Ольга Елина, трекер ФРИИ.
Подать заявку на участие в акселераторе могут стартапы с продуктом в сфере образовательной робототехники, который находится на стадии MVP, до 28 мая. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: AlesiaKan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Московский экспортный центр проведет презентацию акселерационных программ для столичных предпринимателей
- 2 Преакселератор или акселератор: как понять, к кому обратиться?
- 3 Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов
- 4 Какие возможности стартапам открывает уход компаний с российского рынка?
- 5 «Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»
ВОЗМОЖНОСТИ
16 мая 2022
16 мая 2022