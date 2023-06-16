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В России может появиться первый бизнес-акселератор для разработки видеоигр

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России планируют создать первый бизнес-акселератор для поддержки стартапов в сфере разработки видеоигр. Главная его задача — довести проект до инвестиционно привлекательного состояния и повышение его шансов на успешный релиз в игровых сторах, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) и директор по продукту VK Play Александра Михеева.

В России может появиться первый бизнес-акселератор для разработки видеоигр

Разработчики смогут привлечь финансирование от инвесторов в рамках акселератора. Суммы, условия сейчас прорабатываются. Участие VK в качестве инвестора также обсуждается.

Глава ФРИИ Кирилл Варламов сообщил, что запуск акселерационной программы запланирован на 2023 год. По его словам, пока фонд не планирует инвестировать в выпускников.

Он добавил, что акселератор будет помогать командам найти бизнес-модель, работать с конверсиями и с продлением LTV — метрика, показывающая, сколько в среднем один клиент приносит прибыли бизнесу за все время пользования продуктом.

Основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов считает, что наиболее эффективным способом поддержки игровых команд было бы финансирование разработки прототипов и MVP игрового продукта. Разумный объем инвестиций в проект на этом этапе, по его мнению, варьируется от 1 млн до 10 млн рублей в зависимости от типа игры.

Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

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