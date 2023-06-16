В России может появиться первый бизнес-акселератор для разработки видеоигр

В России планируют создать первый бизнес-акселератор для поддержки стартапов в сфере разработки видеоигр. Главная его задача — довести проект до инвестиционно привлекательного состояния и повышение его шансов на успешный релиз в игровых сторах, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) и директор по продукту VK Play Александра Михеева.
Разработчики смогут привлечь финансирование от инвесторов в рамках акселератора. Суммы, условия сейчас прорабатываются. Участие VK в качестве инвестора также обсуждается.
Глава ФРИИ Кирилл Варламов сообщил, что запуск акселерационной программы запланирован на 2023 год. По его словам, пока фонд не планирует инвестировать в выпускников.
Он добавил, что акселератор будет помогать командам найти бизнес-модель, работать с конверсиями и с продлением LTV — метрика, показывающая, сколько в среднем один клиент приносит прибыли бизнесу за все время пользования продуктом.
Основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов считает, что наиболее эффективным способом поддержки игровых команд было бы финансирование разработки прототипов и MVP игрового продукта. Разумный объем инвестиций в проект на этом этапе, по его мнению, варьируется от 1 млн до 10 млн рублей в зависимости от типа игры.
Фото на обложке: Parilov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Вконтакте» выпустит обложку комикса про Человека-паука из Сибири в виде NFT
- 2 «VK Клипы» представил новую функцию для мгновенного подбора коротких видео под настроение
- 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 4 Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»
- 5 Как использовать новые правила рекламы VK и увеличить прибыль бизнеса: инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июня 2023
18 июня 2023
19 июня 2023