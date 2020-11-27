Акселератор «Южный IT-парк» поможет стартапам сделать первые продажи

Ирина Печерская
«Южный IT-парк» приглашает начинающих и опытных предпринимателей принять участие в акселерационной программе. Заявки необходимо подать до 20 января 2021.
Акселератор «Южный IT-парк» поможет стартапам сделать первые продажиИрина Печерская
Акселератор «Южный IT-парк» поддерживает предпринимателей в развитии бизнеса. По итогам программы стартапы:
- узнают, решает ли их продукт проблемы потребителей;
- сделают первые продажи;
- получат отзывы клиентов.
Акселерационная программа рассчитана на четыре месяца. Возможно прохождение онлайн. Участников ждут:
- доступ к образовательному онлайн-контенту и офлайн-библиотеке;
- еженедельная постановка и обсуждение задач с наставником от «Южного IT-Парка»;
- рабочее место в коворкинг-зоне;
- доступ к переговорным комнатам и офисной технике;
- общение с партнерами IT-парка и инвесторами.
Для участия в программе необходимо:
- заполнить заявку с помощью образовательных материалов и подсказок (описать команду, рынок, продукт, конкурентов, экономику и продвижение);
- пройти четырехдневный интенсив по запуску стартапа;
- презентовать свои разработки.
Подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: myronstandret/Depositphotos
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