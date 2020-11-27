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Акселератор «Южный IT-парк» поможет стартапам сделать первые продажи

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

«Южный IT-парк» приглашает начинающих и опытных предпринимателей принять участие в акселерационной программе. Заявки необходимо подать до 20 января 2021.

Акселератор «Южный IT-парк» поможет стартапам сделать первые продажи

Акселератор «Южный IT-парк» поддерживает предпринимателей в развитии бизнеса. По итогам программы стартапы:

  • узнают, решает ли их продукт проблемы потребителей;
  • сделают первые продажи;
  • получат отзывы клиентов.

Акселерационная программа рассчитана на четыре месяца. Возможно прохождение онлайн. Участников ждут:

  • доступ к образовательному онлайн-контенту и офлайн-библиотеке;
  • еженедельная постановка и обсуждение задач с наставником от «Южного IT-Парка»;
  • рабочее место в коворкинг-зоне;
  • доступ к переговорным комнатам и офисной технике;
  • общение с партнерами IT-парка и инвесторами.

Для участия в программе необходимо:

  • заполнить заявку с помощью образовательных материалов и подсказок (описать команду, рынок, продукт, конкурентов, экономику и продвижение);
  • пройти четырехдневный интенсив по запуску стартапа;
  •  презентовать свои разработки.

Подать заявку можно на сайте

Фото на обложке: myronstandret/Depositphotos

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