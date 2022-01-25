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Южный IT-Парк открывает новый набор в акселератор

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Акселерационная программа Южного IT-парка стартует в феврале и пройдет в течение четырех месяцев. Принять участие в ней могут стартапы ранней стадии. Последний день подачи заявки — 7 февраля. 

Южный IT-Парк открывает новый набор в акселератор

Основные этапы акселерации:

  1. Заполнение заявки. В ней необходимо подробно описать свой проект: команду, рынок, продукт, конкурентов, экономику и продвижение. 
  2. Образовательный интенсив. Он состоится очно и будет длиться четыре дня, в течение которых эксперты расскажут об основах методологии запуска стартапов — методологии Lean Startup и Customer Development.
  3. Акселерационная программа. 

На протяжении четырех месяцев участники, прошедшие отбор, будут обучаться в онлайн- и офлайн-формате, работать над развитием проекта вместе с личными наставниками и получать консультации топовых экспертов, среди которых — представители крупных IT-компаний, банков и инвестиционных фондов.

Также на период акселерации каждый стартап получит одно рабочее место в коворкинге, доступ к переговорным комнатам и офисной технике.

Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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