Южный IT-Парк открывает новый набор в акселератор

Акселерационная программа Южного IT-парка стартует в феврале и пройдет в течение четырех месяцев. Принять участие в ней могут стартапы ранней стадии. Последний день подачи заявки — 7 февраля.
Основные этапы акселерации:
- Заполнение заявки. В ней необходимо подробно описать свой проект: команду, рынок, продукт, конкурентов, экономику и продвижение.
- Образовательный интенсив. Он состоится очно и будет длиться четыре дня, в течение которых эксперты расскажут об основах методологии запуска стартапов — методологии Lean Startup и Customer Development.
- Акселерационная программа.
На протяжении четырех месяцев участники, прошедшие отбор, будут обучаться в онлайн- и офлайн-формате, работать над развитием проекта вместе с личными наставниками и получать консультации топовых экспертов, среди которых — представители крупных IT-компаний, банков и инвестиционных фондов.
Также на период акселерации каждый стартап получит одно рабочее место в коворкинге, доступ к переговорным комнатам и офисной технике.
Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: dotshock /
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