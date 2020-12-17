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«Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила «Актион Акселератор», первую в России платформу профессиональной поддержки T&D-специалистов (Training & Development), отвечающих за внутрикорпоративное обучение сотрудников. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе медиагруппы.

«Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения

Цель платформы — создание образовательной среды и повышение культуры внутрикорпоративного обучения в российских компаниях. В рамках акселератора предусмотрено пять программ:

  • «Обучение 4.0» Проекты с применением современных технологий и digital-инструментов.
  • «Мотивируй» Проекты, направленные на вовлечение сотрудников в процесс обучения, повышение осознанности в  развитии, улучшение показателей по доучиваемости.
  • «Бизнес-тандем» Проекты, созданные в партнерстве с HR и бизнес-подразделением для достижения наилучшего результата для заказчика.
  • «Команды рулят» Программы для развития культуры делегирования, командного взаимодействия, коммуникации и идеологии компании, кросс-функциональной работы.
  • «Таланты и преемники» Проекты, направленные на работу с молодыми специалистами и развитие преемственности, а также взращивание талантов внутри компании и формирование кадрового резерва.

Первый этап отбора в акселератор продлится до 3 февраля 2021 года. Заявку на участие могут подать T&D-сотрудники российских компаний численностью от 300 до 5 тысяч человек. Для этого нужно заполнить анкету на сайте акселератора, коротко рассказать о себе и проекте, который запланировано реализовать в будущем году.

В финале, который пройдет в мае 2021 года, жюри выберут победителей по каждому направлению. Победители получат: 

  • 500 тысяч рублей на реализацию T&D проекта в своей компании;
  • 5 индивидуальных встреч с экспертами T&D;
  • ресурсы «Актион-МЦФЭР» для разработки собственной программы обучения;
  • публикации о своих проектах и интервью в СМИ;
  • доступ к T&D сообществу.

Кроме того, все участники смогут получить оценку и советы экспертов, принять участие в практических сессиях.

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Среди экспертов заявлены Марина Карбан (управляющий директор по образовательным программам Московской школы управления «Сколково»), Юлия Ужакина (гендиректор АНО «Корпоративная академия Росатома»), Вера Витальева (директор в группе по управлению персоналом и организационными изменениями «Делойт» (СНГ)) и другие.

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock

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