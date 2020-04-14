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Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные антикризисные онлайн-курсы для бизнеса
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Анна Оленькова
Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» анонсировала бесплатные антикризисные экспресс-курсы для бизнеса и госучреждений. Программа получила название «Как работать во время пандемии» и содержит кейсы Hoff, Ralf Ringer, Avon и других компаний. Об этом Rusbase сообщили в «Актион-МЦФЭР».
Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные антикризисные онлайн-курсы для бизнесаАнна Оленькова
Для кого какие курсы подготовлены:
- для бухгалтеров: «Учет и управление компанией в условиях пандемии COVID-19», «Оформление документов, расчет выплат и налоговая политика в период пандемии», «Главбух госучреждения в условиях пандемии».
- для кадровиков и директоров по персоналу: «Безопасная кадровая работа в условиях пандемии», «Работа HR-службы в условиях пандемии».
- для юристов: «Правовая безопасность компании в условиях пандемии».
- для гендиректоров: «Изменение бизнес-процессов в условиях пандемии».
- для работников медицинских учреждений: «COVID-19: режим повышенной готовности и действия во время пандемии».
- для финансовых директоров: «Финансовая служба в условиях пандемии».
Чтобы пройти курс, надо зарегистрироваться в системе «Актион-МЦФЭР», пользователь также получит доступ к другим бесплатным продуктам.
После окончания курсов слушатели получат официальные сертификаты, удостоверяющие повышение квалификации по выбранному направлению.
Курсы находятся в открытом доступе до 31 мая.
Фото: fizkes / Shutterstock
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