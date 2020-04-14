Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» анонсировала бесплатные антикризисные экспресс-курсы для бизнеса и госучреждений. Программа получила название «Как работать во время пандемии» и содержит кейсы Hoff, Ralf Ringer, Avon и других компаний. Об этом Rusbase сообщили в «Актион-МЦФЭР».

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные антикризисные онлайн-курсы для бизнеса