Богатые россияне нарастили активы в банках в 1,5 раза

В 2024 году произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов: их число увеличилось за год на 50%, до 21,8 тыс. человек. Общий размер их средств после падения в 2022 году вырос на 62% и составил 13,1 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Frank RG.
Аналитики агентства разделили сегмент private banking на две категории – состоятельные (хайнеты, или high net worth individuals) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals).
К первым относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет $1–5 млн, или 100–500 млн рублей по нынешнему курсу. У вторых объем капитала в местных банках начинается от 500 млн рублей.
На рост капитала таких клиентов повлияли сложности с обслуживанием в иностранных банках, депозиты в банках, валютная переоценка, изменение стоимости биржевых активов.
Фото на обложке: Unsplash
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