Часть активов уходящих из России иностранных компаний нужно выводить на биржу — Путин

Часть активов уходящих из России иностранных компаний нужно выводить на биржу, заявил Путин. По его словам, необходимо «раскрывать потенциал» российского фондового рынка. Президент также призвал упростить переезд в Россию зарегистрированных за рубежом компаний.

Часть активов уходящих с российского рынка компаний, которые продают иностранные инвесторы, нужно выводить на биржу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе ПМЭФ.

Каким образом предлагается реализовать механизм вывода активов уходящих из России иностранных компаний сказано не было. По словам президента, необходимо раскрывать потенциал российского фондового рынка.

Также Путин призвал ускорить переезд в Россию зарегистрированных за рубежом компаний. Его необходимо упростить в случаях, когда он как таковой «блокируется» зарубежной страной или его процесс не описан в законодательстве. Процедура перевода должна быть упрощена до декабря 2023 года, сказал Путин.