Производитель электроники «Аквариус» планирует вложить до 40 млрд рублей в создание новой продукции

«Аквариус» до 2026 года планирует вложить 40 млрд рублей в расширение производства и создание новой продукции, в частности умных телевизоров, часов и колонок. Для этого производитель электроники просит правительство частично софинансировать проекты, ввести стимулирование продаж через льготное кредитование и ограничить параллельный импорт иностранной электроники, пишет «Коммерсантъ».

Компания запросила у государства 10,5 млрд рублей: 4,5 млрд рублей ей нужны для увелечинения мощностей в Твери и Шуе. Еще по 3 млрд рублей планируется потратить на вхождение в капитал азиатского IT-разработчика для доступа к технологиям, какого именно не сообщеается. Остальные 29,5 млрд рублей будут вложены в разработку, производство и маркетинг.

В результате «Аквариус» рассчитывает занять 20% рынка ноутбуков и по 7% на рынке смартфонов и планшетов в потребительском сегменте. Гаджеты предлагается выпускать на ОС Android, а компьютеры — на ОС «Астра Линукс».

По словам собеседника издания, проект «Аквариуса» выглядит нереалистичным, возможно компания решила продемонстрировать таким образом свою готовность к массовому производству устройств. При этом он считает, что государство не должно инвестировать в одного конкретного производителя, но расширить инструменты кредитования можно на всех российских разработчиков электроники.

Фото на обложке: «Аквариус»