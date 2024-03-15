Производитель электроники «Аквариус» подал иск на 108 млн рублей к компании группы Fplus

Разработчик и производитель электроники «Аквариус» подал два иска в Арбитражный суд Москвы к дистрибьютору МКТ (входит в холдинг Fplus). Общая сумма требований составила 108,1 млн рублей, узнали внимание «Ведомости».

Документов дел в открытом доступе нет. Представитель «Аквариуса» заявил, что «иски носят исключительно операционный характер и связаны с неисполнением МКТ своих обязательств по соглашениям к договорам поставки, заключенным между «ПК Аквариус» и МКТ в 2023 году». Fplus не стала комментировать разбирательство.

По словам одного из собеседников издания, иск связан с тем, что МКТ поставила «Аквариусу» некачественный товар. Поэтому «Аквариус» предъявил замечания по поставке, которые были устранены, «но не полностью».

Второй источник издания утверждает, что МКТ поставила «Аквариусу» товары, выкупленные у Highscreen (торговая марка российской компании «Вобис компьютер»). В прошлом году у «Аквариуса» были финансовые трудности, «Марвел» помог устраить кассовый разрыв, купив товар у Highscreen. По условиям договоренности товар позднее должен был выкупить «Аквариус». Однако он пролежал на складе дистрибутора год, и «Марвелу» пришлось принуждать партнера выкупить его. После выкупа «Аквариус» признал товар некачественным и теперь пытается вернуть деньги через суд, — отметил собеседник. Основатель юридической компании Future Legal Павел Катков поясняет, что спор будет регулироваться положениями ГК о поставке и договором. Суд назначит экспертизу. Истец, вероятно, уже провел экспертизу качества, если обратился с иском о некачественном товаре. Теперь ответчику придется опровергать истца, оспаривать экспертизу, опираться на договор: не пропустил ли истец сроки, соблюдал ли правила хранения и эксплуатации и т. д. Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock