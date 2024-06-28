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«Аквариус» решил производить корпоративные роутеры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

До конца 2024 года российский производитель электроники «Аквариус» начнет выпускать корпоративные роутеры. Софт для них разработает отечественный Wimark systems. В проект инвестируют примерно 1 млрд рублей.

«Аквариус» решил производить корпоративные роутеры
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В первый год работы ожидается выпуск около 10 тыс. устройств. «Аквариус» рассчитывает, что инвестиции в производство роутеров смогут окупиться к концу 2025 года за счет госсектора, узнал «Коммерсантъ».

Эксперты предполагают, что давление импортозамещения поможет производителю занять значимую долю рынка, но только решений устаревшего стандарта Wi-Fi 5, а не Wi-Fi 6, который развивается в мире.

Фото на обложке: Unsplash

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