«Аквариус» решил производить корпоративные роутеры

До конца 2024 года российский производитель электроники «Аквариус» начнет выпускать корпоративные роутеры. Софт для них разработает отечественный Wimark systems. В проект инвестируют примерно 1 млрд рублей.

В первый год работы ожидается выпуск около 10 тыс. устройств. «Аквариус» рассчитывает, что инвестиции в производство роутеров смогут окупиться к концу 2025 года за счет госсектора, узнал «Коммерсантъ».

Эксперты предполагают, что давление импортозамещения поможет производителю занять значимую долю рынка, но только решений устаревшего стандарта Wi-Fi 5, а не Wi-Fi 6, который развивается в мире.

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